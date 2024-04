Dia do amigo: Veja os locais interessantes para celebrar a data em Belém

O Dia do Amigo, com toda certeza, é o momento em que paramos tudo o que estamos fazendo para focarmos o olhar em pessoas que sempre estiveram do nosso lado. É uma data celebrada em vários momentos do ano ao redor do mundo, dependendo das tradições locais e históricas de cada país. Nesta quinta-feira, 18 de abril, Dia do Amigo no Brasil, vamos listar alguns locais para levar o grande parceiro(a) a locais interessantes em Belém do Pará. Confira!

Gosto de jogos de tabuleiros e do mundo geek, onde posso levar meu amigo?

Ludoteca Side Quest

Carregando o título de primeira ludoteca do Pará, os viciados em Board Games têm a opção de irem à Ludoteca Side Quest, localizada na Av. Visconde de Souza Franco, 1313. A ludoteca funciona de terça-feira a sábado, de 14h à 00h e no domingo, de 14h às 22h. Os ingressos variam de R$10 a R$15 reais.

Se quiser reservar uma mesa, é necessário realizar uma reserva pelo Whatsapp no número (91) 98561-3484.

Boêmios e Cachaceiros

Rebuw

Com uma pegada voltada ao público feminino e LGBTQIA+, o bar rebuw club fica localizado na Bernal do Couto, 571, a partir de 17h. Geralmente, o local cobra couvert artístico no valor de 10 reais.

Cervejaria Uriboca

O local tem bebidas com ingredientes amazônicos e mais de 20 tipos de cervejas artesanais. A Cervejaria Uriboca fica localizada na Bernal do Couto, 579 e funciona de quarta-feira a domingo, de 18h a 00h e de sexta-feira a sábado, de 18h a 01h.

As bebidas são servidas por meio de torneiras de chopp e atendimento por conta do cliente.

Bica do Box Bar

Essa vai para os amigos que amam um bom samba para somar as lembranças do dia do amigo. A dica é o bar da bica, que fica na rua do Una, esquina com a Vila dos Bancários, 12. De quarta a sexta-feira, a partir de 18h e sábado e domingo, a partir das 17h.

Quero ir ao teatro e em rolês culturais, onde posso ir?

Orquestra Sinfônica Altino Pimenta

Com os solistas Agostinho Fonseca Jr., no oboé, e Rodrigo Santana, na viola, sob a regência de Agostinho Fonseca Jr. Cibelle Donza e Miguel Campos Neto, o dia do amigo pode ser junto à Orquestra Sinfônica Altino Pimenta (OSAP) que acontece hoje, no Theatro da Paz, às 19h, com entrada gratuita.

Espetáculo de dança | "Milton Nascimento"

Para os amigos amantes da dança, acontecerá, hoje (18), no Teatro Margarida Schivasappa, às 19h30, o Espetáculo de dança | "Milton Nascimento", a poética sentinela das esquinas. Os ingressos estão disponíveis no valor de R$50, na bilheteria do teatro ou com a companhia de dança, Monteiro Studio de Dança.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)