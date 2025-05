Fé e reflexão pascal marcam missa com Padre Cláudio Pighin na sede do Grupo Liberal

Na manhã deste domingo (4/05), a sede do Grupo Liberal foi palco de um momento de espiritualidade e reflexão com a missa celebrada pelo Padre Cláudio Pighin. Durante a homilia, o sacerdote destacou que o tempo pascal é propício para reconhecer a presença de Deus na vida cotidiana, especialmente por meio do amor e da comunhão.

Inspirando-se no Evangelho de João, Padre Cláudio relembrou o episódio da pescaria milagrosa no lago de Tiberíades, onde os discípulos, a princípio, não reconheceram Jesus ressuscitado.

Padre Cláudio Pighin. (Foto: Jéssica Nascimento)

“Somente João, o discípulo amado, percebeu primeiro que era Jesus. E foi o amor que o fez reconhecer”, enfatizou o padre, associando esse gesto à importância do amor como chave para a experiência com Deus.

Ele destacou ainda que o reconhecimento da presença divina não acontece de forma automática.

“Depende da gente saber discernir essa presença”, afirmou, reforçando a necessidade da união e da partilha como sinais concretos da ação de Deus na vida em comunidade.

(Foto: Jéssica Nascimento)

A celebração foi encerrada com a distribuição da Eucaristia, momento que Padre Cláudio definiu como “a expressão máxima da presença efetiva de Deus entre nós”, remetendo ao gesto de Jesus ao oferecer pão e peixe aos discípulos — um símbolo da partilha e da fé vivida em comunhão.