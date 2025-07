Pará registra mais de 5 mil acidentes com animais peçonhentos em 2025; jararaca lidera casos

O Estado do Pará notificou, até o início de julho deste ano, 5.053 acidentes envolvendo animais peçonhentos. A cobra jararaca é responsável pela maior parte dos casos, totalizando quase a metade de todas as notificações. Veja como se prevenir de acidentes com animais peçonhentos.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), até o momento, foram registrados 5.053 acidentes, sendo:

2.219 com serpentes

1.471 com escorpiões

399 com aranhas

271 com abelhas

270 com arraias

95 com lagartas

VEJA MAIS

Em 2025, a distribuição percentual dos casos é a seguinte:

43,91% com serpentes

29,2% com escorpiões

7,92% com aranhas

5,36% com abelhas

1,88% com lagartas

11,02% com outros animais peçonhentos

O número ainda está abaixo do registrado em 2024, quando o Pará contabilizou 11.009 acidentes, incluindo:

5.078 com serpentes (46,13%)

3.061 com escorpiões (27,8%)

899 com arraias (8,16%)

762 com aranhas (6,92%)

493 com abelhas (4,48%)

124 com lagartas (1,13%)

Demais casos representaram 5,38%

A jararaca (Bothrops) responde por cerca de 90% dos acidentes com serpentes no Pará: foram 4.582 em 2024 e 1.994 em 2025. Em seguida, aparece a surucucu, com 73 casos em 2024 e 21 neste ano, e a cascavel, com 28 casos em 2024 e 11 em 2025.

Belém também registra casos e óbito

A capital paraense também notificou acidentes com animais peçonhentos, incluindo um óbito em 2024. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém, no ano passado foram 143 notificações. Em 2025, até o dia 2 de julho, foram registrados 72 casos.

Os animais com mais registros de acidentes em Belém foram:

Serpentes: 39

Aranhas: 27

Escorpiões: 22

Insetos não determinados: 33

Peixes: 6

Abelhas: 5

Centopeias: 4

Marimbondos: 3

Lagartas: 2

Em 2025, até julho, os registros incluem:

19 casos com serpentes

18 com escorpiões

15 com aranhas

11 com centopeias

4 com lagartas

2 com peixes

1 com abelhas

2 com insetos indeterminados

Alguns casos mais graves resultaram em internações hospitalares. Em 2024, foram 27 internações; neste ano, 14 internações até o momento.

O óbito de 2024 foi causado por uma picada de aranha armadeira (Phoneutria), em Mosqueiro. A espécie é considerada uma das mais perigosas do mundo. Em 2025, nenhuma morte foi registrada em Belém até agora.