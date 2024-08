Mordido por jararaca, homem vai à UPA e leva o animal vivo; veja vídeo

Após ser mordido por uma jararaca, um homem de 58 anos decidiu ir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos. O paciente levou ao local a cobra responsável pelo ataque viva e com a boca aberta. O caso aconteceu em Guarujá, São Paulo.

O homem foi à UPA do Perequê por meios próprios, segundo a Prefeitura de Guarujá. A jararaca estava em uma sacola plástica e, para ser recolhida, foi acionado o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o paciente, ele estava trabalhando quando notou a presença do animal. Ao tentar retirar a cobra, foi mordido. Sem saber a espécie, o homem achou melhor levá-la à unidade para ser identificada e, assim, ele tomar o soro antiofídico.

Ao receber a medicação, o paciente foi encaminhado para o Hospital Santo Amaro (HSA). A equipe do GDA soltou a jararaca no Morro da Barra, perto de Santa Cruz dos Navegantes. A situação foi no dia 5 de agosto desse ano.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)