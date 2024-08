Cobra morde testículos de homem que sentou em vaso sanitário

Viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (21/8) o caso de um homem tailandês mordido nos testículos por uma cobra ao sentar na privada. Ele compartilhou o incidente no X (ex-Twitter).

O tailandês Thanat Tangtewanon, que é pai de uma criança, foi surpreendido no vaso sanitário por uma píton que deu um bote e mordeu os testículos, segundo relatou.

“Por volta das 10h, acordei e fui ao banheiro, como de costume. Antes de sentar no vaso sanitário, sempre dou descarga, porque poderia ter alguma ‘surpresa indesejada’, e, dessa vez, não foi diferente. Após dar descarga, sentei e, pouco depois, senti uma dor aguda nos testículos, como se algo tivesse me mordido. Fui olhar e, para meu espanto, tinha uma cobra, que agarrei pelo pescoço, com as presas ainda expostas”, disse Thanat nas redes sociais.

Thanat Tangtewanon precisou pedir ajuda a um vizinho, que o levou ao hospital local.

“Felizmente, estou bem agora. E, caso vocês estejam se perguntando, meus testículos estão bem. Fiz um exame de sangue e tudo parece bem. Tive alguns ferimentos da mordida da cobra e por ter de arrancá-la, mas nada muito sério”, afirmou o tailandês no X.

As autoridades da Tailândia emitem alertas nesta época do ano para as pessoas terem cuidado com as cobras durante a temporada de chuvas no país. O excesso de água faz com que esses répteis procurem novos abrigos temporários.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)