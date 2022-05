Bizarro! Homem decepa orelha de cunhado para 'tomar com cachaça'

Um homem de 32 anos teve sua orelha decepada pelo seu cunhado, no último domingo (15), na Paraíba. Vítima e agressor teriam desavenças, o que pode ter motivado a violência. As informações são do Portal T5.

A esposa do agricultor contou à imprensa que seu irmão chegou na residência do casal armado com um facão, chamando pela vítima e o ameaçando de morte. Em seguida, ele teria partido para cima da vítima, o atacou e afirmou que iria cortar sua orelha "para comer com cachaça".

"Fiquei toda me tremendo. Ele levou a orelha em uma sacola plástica", contou a mulher.

A vítima foi socorrida para um hospital em João Pessoa e, apesar do susto, não corre risco de morte.