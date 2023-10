Idoso é flagrado abusando sexualmente de cadela no meio da rua

Nesta sexta-feira (20) um idoso de 72 anos foi flagrado abusando sexualmente de uma cadela no meio da rua. A ação foi testemunhado por um ativista dos direitos dos animais que passava pelo local.

O ativista registrou a imagem, que posteriormente foi compartilhada em vários grupos de WhatsApp. A imagem mostra o homem abusando do animal com os dedos das mãos.

Moradores de São Miguel dos Campos, em Alagoas, afirmam que essa não é a primeira vez que o idoso comete esse tipo de atrocidade com animais e que o agressor reside a poucos metros do local onde o abuso foi registrado. Mesmo com a grande movimentação na área, o homem não se intimidou em cometer o crime com o animal.

Assim que a imagem começou a circular, o agressor fugiu de casa. A tutora da cadela, se dirigiu até a 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil (6ª DRP) de São Miguel dos Campos, onde registrou um boletim de ocorrência. O homem foi preso e autuado pelo crime de maus-tratos contra animais.