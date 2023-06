Tutor de Yorkshire é investigado por oferecer cachorro para sexo com homens; entenda

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) fez busca e apreensão, na última segunda-feira (21), de um cachorro, da raça Yorkshire, vítima de abusos. De acordo com a polícia, há evidências de que ele era usado como objeto sexual. O animal foi levado sob os cuidados de protetores de animais.

Segundo as investigações, o tutor do cachorro estava envolvido em trocas de mensagens nas quais comentava e oferecia experiências sexuais com o animal a outros homens com interesses criminosos. As negociações ocorriam em uma plataforma de relacionamento. Os encontros eram posteriormente realizados, resultando na exploração do cão para atos sexuais com indivíduos envolvidos.

A polícia chegou no caso por meio de denúncia. A equipe da 10ª Delegacia de Polícia iniciou uma investigação minuciosa com o objetivo de apurar o caso e libertar o animal dessa rotina de exploração sexual. A operação foi denominada "Dogsafe".

Durante a ação, o celular do tutor do cão foi apreendido. Os agentes conseguiram achar as mensagens comprometedoras as quais o tutor do Yorkshire adulto compartilhava suas experiências de sexo com o animal com outros homens. Além disso, ele prometia momentos de penetração marcantes e compartilhava vídeos das relações sexuais com o cachorro. A PCDF teve acesso a um desses vídeos, que comprova o crime cometido.

Maus-tratos e zoofilia

O tutor não está preso. Mas se for indiciado, denunciado e condenado pelos crimes de maus-tratos, abuso ou crueldade contra animais, poderá pegar pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de pagar multa.