Provas do Concurso Nacional Unificado são adiadas em todo o país

O governo federal decidiu adiar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos concursos”, que seriam realizadas neste domingo (05.05). A decisão vale para todo o país e foi tomada por causa das chuvas fortes que deixaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade. Ainda não há informação sobre nova data da prova.

"Concurso Público Nacional Unificado adiado! O governo federal ouviu a população gaúcha e decidiu pelo adiamento da prova em todo Brasil. A nova data será divulgada após estudos do @gestaogovbr. O Brasil todo se solidariza com o Rio Grande do Sul neste momento de dificuldades", escreveu o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, pelas redes sociais.

Em uma entrevista à emissora oficial do governo, antes da decisão pelo adiamento, Pimenta declarou que a gestão federal buscava garantir que ninguém fosse prejudicado no dia prova, inclusive os candidatos das áreas atingidas pelos temporais no território gaúcho.

"Ninguém pode deixar de participar do concurso porque está numa cidade em situação de emergência ou está numa cidade em que o bloqueio impede acesso à cidade onde vai ter a prova", declarou o ministro.

Cerca de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no chamado "Enem dos Concursos" em todo o país. Desse total, 86 mil inscritos são do Rio Grande do Sul. As fortes chuvas alagaram cidades e destruíram moradias em diferentes municípios do Rio Grande do Sul. Pelo menos 37 pessoas morreram até o momento.