Polícia Civil prende, em Ananindeua, homem suspeito de maus-tratos contra animais

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, um homem suspeito de maus-tratos contra animais. A detenção ocorreu na tarde de sexta-feira (16) e foi feita por agentes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

“A investigação que culminou com a prisão do homem começou após denúncia de moradores do condomínio e protetores, pelas redes sociais, em que ele aparece utilizando de um pedaço de madeira para dar ‘pauladas’ em um cachorro nas dependências de um condomínio localizado no município de Ananindeua”, informou o delegado Dilermano Tavares, diretor da Demapa.

Os policiais civis verificaram, por meio de pesquisas aos bancos de dados, que o homem estava com mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio qualificado no Estado da Paraíba e, com base nisso, deram cumprimento também a esta ordem judicial.

“É importante esse tipo de interação entre Polícia e sociedade civil de um modo geral, para que as denúncias de maus-tratos cheguem à Demapa e os envolvidos sejam responsabilizados”, afirmou o delegado.

Após a realização de exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e à disposição do Poder Judiciário.

Saiba como fazer a denúncia

Para denunciar maus-tratos contra animais, basta ligar para disque-denúncia 181, ir até a delegacia presencialmente ou mesmo através das redes sociais. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.