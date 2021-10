Homem é preso pelo crime de maus-tratos após cortar rabo de cachorro

Agentes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante delito um homem pelo crime de maus-tratos, no bairro Terra Firme, em Belém, na manhã deste sábado (9). A Demapa recebeu a denúncia de internautas. O homem é acusado de cortar o rabo de um cachorro com uma faca e, sem qualquer preparo, causando intenso sofrimento ao cão. “Após recebermos as denúncias, de imediato iniciamos as diligências para localizar e prender o suspeito. Conseguimos prender o autor. E, infelizmente, o cão foi encontrado em situação de maus-tratos, sendo encaminhado para cuidados veterinários”, contou a delegada Adriana Magno Barbosa, que esteve à frente das investigações.

Localizado no bairro Terra Firme, o homem recebeu voz de prisão de policiais militares após uma representante do Projeto Xerimbados, que atua em defesa da causa animal, acionar a PM. Durante os procedimentos cabíveis, o animal foi encaminhado para atendimento médico e avaliação clínica no Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, no bairro do Tapanã, e passa bem. O indiciado foi autuado no crime previsto no artigo 32 § 1º, da Lei 9605/98, e encontra-se no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, à disposição da Justiça. A Demapa orienta que todas as denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 horas por dia, ou, em horário comercial, pelo telefone da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal: (91) 3238-1225.