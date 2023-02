Polícia investiga 40 denúncias de maus-tratos e abusos contra animais na Grande Belém

Uma força-tarefa coordenada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil (PC) apurou, nesta sexta-feira (10), 40 denúncias de abusos e maus-tratos contra animais repassadas ao Disque Denúncia 181, na Grande Belém. A ação, que contou com o apoio da Polícia Científica e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), ocorreu nos bairros do Bengui, Coqueiro, Cremação, Fátima, Guamá, Jurunas, Marambaia, Marco, Pedreira e Sacramenta, e ainda no distrito de Icoaraci.

“Estamos empenhados na proteção animal e ambiental. A ação integrada realizada hoje representa uma resposta às denúncias feitas pela população. Durante todo o dia percorremos diversos bairros de Belém para combater os casos de maus-tratos contra os animais”, informou a delegada Soranda Nascimento, titular da Demapa.

Também foram instaurados oito procedimentos policiais, com o indiciamento dos investigados em razão da posse de animais, como jabutis, papagaios e pássaros silvestres, sem a devida autorização, o que configura conduta tipificada no artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605/98.

Como denunciar maus-tratos contra animais?

As denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 h, ou pelo telefone da Demapa (99991-0032), em horário comercial.