Vizinho confessa ter matado cachorros com salsicha envenenada

Um homem de 53 anos foi indiciado pelo crime de maus-tratos após ter confessado que matou dois cães da vizinha com salsicha envenenada. As informações são do portal Campo Grande News.

De acordo com a Polícia Civil, o homem jogou salsicha com veneno de rato para os cachorros e horas depois, os animais morreram. O exame necroscópico realizado no corpo dos cães foi atestado que havia sinais e envenenamento no intestino deles.

Após o exame, os policiais iniciaram a diligências e conseguiram identificar o autor que confessou o crime e entregou aos investigadores o pacote de veneno que usou para matar os cães. O caso aconteceu em Campo Grande no Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu em dezembro do ano passado, mas o homem só foi indiciado formalmente nesta terça-feira (17). Durante o interrogatório, o ele preferiu ficar em silêncio. O nome dele não foi divulgado pela polícia. A pena para o crime de maus-tratos varia de 2 a 5 de reclusão, multa e proibição da guarda.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).