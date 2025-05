Estudante de escola pública e filha de agricultor: saiba quem é a jovem 1º lugar no CNU

A potiguar Miriam Martins, de 23 anos, natural de Santana do Matos, no interior do Rio Grande do Norte, alcançou o primeiro lugar no Concurso Nacional Unificado (CNU), um dos processos seletivos mais concorridos do país. Formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e ex-aluna de escola pública, Miriam foi aprovada para uma das quatro vagas ofertadas para o cargo de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, na área de Biblioteconomia, incluído no bloco 7 do concurso.

Durante a graduação, Miriam teve seu primeiro contato com o mundo dos concursos públicos e decidiu seguir esse caminho em busca de estabilidade financeira e uma vida melhor para sua família. Após tentativas em concursos menores, foi no CNU que sua preparação estruturada fez a diferença.

Em 2023, ela intensificou os estudos utilizando uma plataforma que oferece cursos online, videoaulas e materiais de apoio. Miriam estudava de 5 a 6 horas por dia, dividindo o tempo entre três disciplinas. Ela preferia videoaulas, mas reforçava o aprendizado com anotações manuais.

Além do estudo teórico, Miriam praticava intensamente a resolução de questões e utilizava flashcards para reforçar a memorização dos conteúdos. No dia da prova, ela adotou uma tática específica: primeiro visualizou o tema da redação e fez anotações rápidas para guiar sua produção textual, deixando de 20 a 30 minutos no final para preencher o gabarito com calma.

Equilíbrio emocional como diferencial

A preparação emocional também foi uma parte importante da jornada até a aprovação. Miriam buscou manter o equilíbrio mental e físico durante todo o processo, priorizando uma boa alimentação, sono adequado e confiança na própria preparação.

A aprovação no CNU representa mais do que um bom resultado para Miriam; é a realização de um sonho e a esperança de retribuir à sociedade . “ Quero me dedicar a entregar o melhor trabalho possível e continuar estudando para crescer profissionalmente ”, afirmou.

Para aqueles que estão começando a trilhar o mesmo caminho, Miriam deixou uma mensagem de incentivo: “Nunca desistam, não importa qual seja sua realidade hoje. A nossa realidade pode ser mudada. Uma hora tudo dá certo.”