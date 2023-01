Com raiva, homem agride namorada e quebra patas de cachorro; entenda o caso

A Polícia conseguiu prender um homem que agrediu a namorada e ainda quebrou as patas do cachorro dela durante uma briga. O caso aconteceu em Manaus (AM), na última quinta-feira (19). De acordo com os agentes de segurança pública, o suspeito tem 25 anos e a namorada 27 anos.

A titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher da Centro-Sul (DECCM), delegada Débora Mafra, informou ao G1 que o casal namorava há um ano e que a vítima estava prestes a terminar o relacionamento por conta dos abusos do companheiro.

Entenda o caso

Após a agressão, a jovem decidiu ir embora de casa. Nesse momento, ela pegou o cachorrinho, de um mês de vida, e tentou sair do apartamento. Foi aí que o suspeito tirou o animal das mãos da mulher e sufocou o pet.

"Ele toma o cachorrinho da mão dela e começa a enforcar e tapar o focinho dele. Ela pediu para que ele largasse o cachorrinho dela. Ele jogou com força o animal no chão, fraturando as duas pernas do cachorrinho", contou a delegada.

O homem chegou a fugir com o celular da vítima. A mulher conseguiu pedir ajuda da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. O homem vai responder por lesão corporal e injúria, além de maus-tratos ao animal.