Atriz Marina Miranda sofria maus tratos da filha antes de morrer, afirma caçula

Sylvia Miranda, filha da atriz e humorista Marina Miranda, decidiu revelar a situação que a mãe, aos cuidados da flha mais velha, vivia antes de morrer. De acordo com ela, a irmã Glaucia, mantinha a mãe em cárcere privado, além de ser acumuladora e deixar a matriarca viver em meio a sujeira e acúmulos.

Em entrevista ao TV Foco, a mulher afirma que a irmã destruiu o patrimônio da família, conquistado pela atriz ao longo dos anos. Marina morava em um apartamento em Copacabana, que inicialmente valia cerca de R$ 1 milhão, mas que com a má preservação de Glaucia ficou desvalorizado e teve que ser vendido por R$ 300 mil reais.

Mesmo após ser vendido, o imóvel não possui inventário pois a filha mais velha o queimou, segundo Sylvia. Além disso, o apartamento também possui diversas dívidas de R$ 40 mil de IPTU e mais R$ 39 de condomínio. Sem a documentação, não é possivel fazer a divisão de bens entre as herdeiras.

“Não tenho código de barra, não me importo com grana, eu fui do luxo pro lixo e estou aqui vivendo como minha mãe. Sou guerreira e sou a parte dela que vai lutar por ela", garantiu Sylvia.

A caçula da família também contou que está passando por dificuldades financeiras. Segundo ela, só tem conseguido sobreviver com a ajuda de Sonia Abrão e Lúcio Mauro Filho, cujo o pai trabalhou com Marina Miranda.

Sylvia ainda disse que o seu objetivo em revelar isso é provar que a mãe não era acumuladora ou agressiva, como muitos poderiam pensar ao ver a realidade em que ela vivia.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)