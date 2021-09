Atriz Marina Miranda está em coma e quadro é irreversível, diz sua filha

A filha da atriz e humorista Marina Miranda divulgou que a mãe, de 90 anos, está internada e em coma, com o quadro de saúde irreversível. Sylvia Miranda disse, no Instagram, que a artista, conhecida por papéis como a Dona Charanga da "Escolinha do Professor Raimundo", está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

Sylvia relatou que está tentando que a mãe seja transferida para um hospital particular e pediu a ajuda de amigos para isso. Assista:

Marina, segundo a filha, está com infecção urinária e um problema no pulmão. Os médicos também investigaram uma possível tuberculose, mas a hipótese foi descartada.

Com a transferência para outro hospital, Sylvia pretende conseguir a sonda alimentar que a mãe precisa. "As coisas ainda estão muito desencontradas por conta dessa transferência da UPA para o Miguel Couto. Foram oito médicos atendendo ela, com pareceres diferentes. Mas o que a gente sabe de concreto agora é que ela não acorda, devido ao Alzheimer", explicou.

A filha da atriz reforçou que acredita em milagres e na recuperação da mãe, mas a luta é para que a artista tenha uma passagem digna. "Eu estou correndo atrás o máximo possível com os amigos dela, para conseguirmos a transferência e ela ter uma passagem digna. E não partir como muitos colegas dela tiveram, jogados em uma UPA. Eu fiz tudo o que eu pude, devo tudo a ela", disse Sylvia, no último domingo (19), quando a mãe ainda não estava no hospital municipal.

Marina Miranda coleciona papeis marcantes como em “Os Trapalhões” e em novelas como "Dancin' Days", "A gata comeu" e "Vereda Tropical", entre outras.