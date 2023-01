Daniel Alves preso: vítima afirma ter sido estapeada e estuprada em banheiro trancado por jogador

A mulher que alega de ter sido vítima de violência sexual praticada pelo jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, declarou que o lateral direito lhe trancou em um banheiro, onde a agrediu e a estuprou, no dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona, na Espanha. A informação foi obtida pelo jornal espanhol El Periodíco.

A Justiça espanhola determinou a prisão provisória do jogador, sem direito a fiança, nesta sexta-feira, 20 de janeiro. A vítima, que tem apenas 23 anos, relata que chegou ao local às duas horas da madrugada, acompanhada de amigas. Na boate Sutton, onde tudo ocorreu, foram convidadas por amigos mexicanos a subirem a parte VIP do estabelecimento, onde a jovem foi vítima de agressão sexual.

No local, um funcionário da boate disse às amigas que um homem gostaria de convidá-las até sua mesa. Apesar das jovens terem recusado a primeira vez, o funcionário voltou, após insistência do cliente. Ao chegarem até a mesa, as mulheres que ali estavam se afastaram. No local, as jovens encontraram Daniel Alves e um amigo.

O jogador se apresentou como Dani, mas não foi reconhecido por nenhuma das meninas. Entretanto, os amigos mexicanos das jovens conheciam o jogador, que atualmente defende o Pumas, do México.

A vítima conta que diversas vezes o jogador lhe tocou, além de dizer-lhe coisas que ela não entendia, provavelmente em português. Ela relata que ele pegou sua mão forçadamente em três ocasiões e levou até seu pênis, mesmo com a resistência da mulher. Então, ele apontou para uma porta, que a vítima não sabia até onde iria, e a levou até lá.

A jovem relata que quando percebeu que o local seria um banheiro tentou sair, mas foi impedida por Daniel Alves, que trancou a porta. No local, ele teria tentado forçar a jovem a fazer sexo oral, ao que ela resistiu. Então, o lateral direito teria lhe dado um tapa e lhe estuprado.

Em estado de choque

Ao sair do banheiro, a vítima relata que estava em estado de choque. Ela encontrou apenas uma amiga e pediu para ir embora. Na saída, começou a chorar, momento em que funcionários da boate lhe acolheram.

Ela foi atendida em uma sala da boate, onde foi acudida pelo responsável pelo local. De lá, ela foi levada a um hospital, onde realizou um exame em busca de restos biológicos. Segundo fontes do jornal espanhol, existem lesões compatíveis com a relação forçada. Ela denunciou o caso dias depois, sob posse do exame e do vestido usado no dia 30 de dezembro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)