Daniel Alves preso: Juíza espanhola determina prisão provisória do lateral-direito nesta sexta (20)

A Justiça da Espanha determinou a prisão provisória, sem direito a fiança, do jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, acusado de agressão sexual contra uma mulher, caso que ocorreu em uma boate de Barcelona, na Espanha, no final do ano passado.

A juíza espanhola Maria Concepción Canton Martín acatou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público, reforçado pela defesa da vítima. Daniel Alves prestou depoimento nesta sexta-feira (20). Ele chegou ao local algemado e esperou a decisão da juíza em uma cela com outros presos.

Segundo o portal UOL, a prisão de Daniel Alves ocorreu em um período pouco comum. Normalmente o tempo entre o depoimento e o pedido de prisão é de 72 horas, o que não ocorreu na prisão do jogador, que aconteceu no mesmo dia em que o lateral-direito depôs.

O lateral-direito estava na Espanha desde a semana passada, após a morte de sua sogra. Ele retornaria ao México, onde joga pelo Pumas, para a partida contra o León, que acontecerá no próximo domingo, 22 de janeiro.

Agressão sexual de Daniel Alves

Uma mulher espanhola não identificada acusa o jogador de tê-la violentado sexualmente durante uma festa que ocorria em uma boate de Barcelona. O caso, que teria ocorrido no dia 30 de dezembro de 2022, foi negado por Daniel Alves em depoimento, que afirmou não ter cometido nenhum tipo de agressão.

Em entrevista para o programa espanhol “Y ahora Sonsoles”, o jogador chegou a falar sobre o dia em questão: “Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus”, declarou Daniel Alves.

