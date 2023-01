Daniel Alves preso: clube mexicano Pumas rescinde contrato com o jogador: 'Justa causa'

O presidente do clube mexicano Pumas declarou, em entrevista coletiva, que o time rescindiu o contrato com o lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, preso provisóriamente na Espanha, acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos no dia 30 de dezembro do ano passado.

O comunicado ocorreu nesta sexta-feira, 20 de janeiro. Durante a entrevista, Leopoldo Silva, presidente do clube, disse: “O clube Universidad Nacional tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho com o jogador”.

Prisão de Daniel Alves

O ex-jogador do Pumas, São Paulo e Barcelona foi preso nesta sexta-feira, após prestar depoimento em Barcelona, na Espanha. A juíza Maria Concepcion Martín determinou a prisão provisória do lateral direito, sem direito a fiança.

Segundo o relato da vítima, o jogador teria lhe trancado em um banheiro e tentado forçá-la a realizar sexo oral. Com a recusa, o jogador teria lhe agredido e estuprado. Alves, que primeiramente afirmou não ter tido contato com a jovem durante a festa, mudou sua versão durante depoimento, quando afirmou que a relação foi consensual.

Carreira de Daniel Alves

Daniel Alves é um jogador de futebol profissional brasileiro que tem uma carreira de sucesso tanto no Brasil quanto na Europa. Ele começou sua carreira no clube brasileiro Bahia, antes de se mudar para o Sevilla, da Espanha. Lá, ele se destacou e chamou a atenção do Barcelona, onde passou mais de uma década e ganhou múltiplos títulos, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA.

Atualmente, o jogador ostenta o recorde de maior quantidade de títulos conquistados: 43 no total. Messi, que foi campeão da Copa do Mundo de 2022 e é ex-companheiro de Alves, tem 41.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)