Lateral da Seleção, Daniel Alves nega acusações de assédio: 'Por Deus'

O lateral-direito Daniel Alves, ex-Barcelona e atual Pumas (México), foi alvo de uma denúncia formal de assédio sexual feito por uma mulher espanhola no último dia 30 de dezembro. Em entrevista ao programa da TV espanhola 'Y ahora Sonsoles', o jogador se defendeu e negou as acusações.

VEJA MAIS

O assédio teria acontecido em uma boate de Barcelona, na noite de 30 de dezembro. De acordo com a mulher, Daniel Alves teria tocado nela sem permissão e colocado a mão por dentro de sua roupa. Após o incidente, ela procurou os seguranças da festa, que acionaram a polícia catalã. Porém, quando as autoridades chegaram à casa noturna Daniel já não estava mais presente.

"Antes de mais nada, gostaria de desmentir tudo", começou. "Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus", disse Daniel Alves no programa.