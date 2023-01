Daniel Alves é acusado de assédio sexual em boate, diz jornal espanhol

Uma mulher acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra) para denunciar o lateral-direito Daniel Alves, 39 anos, por assédio sexual. O episódio teria acontecido durante uma balada na discoteca Sutton, em Barcelona, na Espanha. A notícia foi veiculada pelo diário 'ABC' e reproduzida pelo 'Mundo Deportivo'. A assesoria do jogador negou a acusação. Uma investigação foi aberta para esclarecer o ocorrido.

A mulher que denunciou o atleta passou todo o tempo em que esteve na discoteca acompanhada por amigas e relatou que Daniel Alves teria introduzido a mão por entre suas roupas íntimas. Ao perceber o que havia ocorrido, ela relatou imediatamente às amigas e, em seguida, procurou pelos seguranças da casa noturna.

Chamada pela direção da boate, a polícia catalã colheu o depoimento da vítima, que também foi submetida a exame médico em um hospital, mas ainda não formalizou boletim de ocorrência. Daniel Alves não foi ouvido porque, segundo a polícia espanhola, já teria deixado a discoteca quando os policiais chegaram.

Ex-atleta do Barcelona, Daniel Alves passou as últimas semanas que antecederam a Copa do Mundo do Catar, em que defendeu a Seleção Brasileira, treinando para se manter em forma nas instalações do clube. O jogador está vinculado ao mexicano Pumas, mas não atua pelo clube desde o fim de setembro.