Eliminados da Copa do Mundo de 2022, jogadores podem se aposentar da Seleção Brasileira; veja lista

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 também pode ter colocado um ponto final no ciclo de alguns jogadores na Seleção. Por terem idades avançadas, ou por optarem por seguir desafios diferentes, alguns atletas utilizam o Mundial para encerrar as carreiras internacionais. No Brasil, três atletas podem seguir esse caminho. Confira:

Thiago Silva

Capitão do Brasil no Catar, Thiago já havia avisado que deixaria a Seleção após o Mundial. O zagueiro tem 38 anos e segue em atividade, como titular do Chelsea, da Inglaterra, mas vai abandonar a carreira internacional. Em Copas do Mundo, o defensor participou de quatro edições e foi capitão em três.

Daniel Alves

Recordista na Seleção como o jogador brasileiro mais velho a atuar em uma Copa do Mundo, Daniel também deu adeus à Seleção depois do Mundial. Com 39 anos, ele atua no Pumas, do México, e tem o futuro no futebol indefinido para o início do próximo ano. Ele já participou de três edições de mundiais.

Neymar

Referência técnica do Brasil, Neymar é jovem comparado com os demais desta lista. No entanto, em entrevista concedida no último ano, o jogador afirmou que não sabia se "teria cabeça" para mais uma Copa do Mundo. Com 30 anos, Neymar terá 34 no Mundial de 2026.

