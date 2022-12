Em Ourém, torcedor joga televisão fora após derrota do Brasil; vídeo

Um torcedor da cidade de Ourém, nordeste do Pará, cumpriu a promessa que havia feito e jogou fora a sua televisão, após a derrota da Seleção Brasileira para a Croácia na tarde desta sexta-feira (9). O momento de revolta foi registrado em um vídeo que já circula nas redes sociais.

O homem aparece com a televisão no ombro e arremessa o aparelho no meio da rua. “Eu não torço para o Brasil mais. Toda vez ele perde. Vou pagar minha promessa. E não quero mais TV em casa”, diz o homem. Neste momento, ele joga a televisão e grita: “Brasil, fuleira”.