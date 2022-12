Brasil eliminado da Copa do Mundo: para quem você vai torcer agora?

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo 2022 ao perder para a Croácia no jogo pelas quartas de final.Com dois tempos bem divididos, as seleções encerraram o tempo normal em um empate em 0 a 0 e decidiram a classificação na prorrogação. O empate persistiu e a decisão se deu na cobrança de pênaltis, onde os croatas levaram a melhor e venceram por 4 a 2, eliminando o Brasil da competição e as chances do hexa.

