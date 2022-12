Copa do Mundo 2022: Paraenses torcem pelo Brasil contra Croácia e lotam espaços em Belém

O primeiro tempo do jogo entre Brasil e Copa do Mundo 2022, no Catar, terminou em zero a zero. Apesar da apreensão das torcidas em futebol na hora do almoço. A tensão segue, ao passo que o segundo tempo iniciou com lances arriscados para ambas as seleções.

No Rancho Não Posso Me Amofiná, os torcedores deixaram tudo enfeitado para a comemoração e festa para o avanço do Brasil na copa (Thiago Gomes / O Liberal)

No Ver-o-Peso, onde há telões instalados para que os torcedores possam ver a partida e comemorar logo depois em caso de vitória. Feirantes e consumidores se uniram à espera dos gols da vitória que levam o Brasil à semifinal. E para dificultar, por alguns minutos, o telão parou de funcionar, deixando todos ainda mais apreensivos e recorrendo aos celulares para assistir.

Já no Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas, a torcida tenta não desanimar diante do drama da partida. Marcelo Couto, autônomo de 49 anos, apesar do jogo nada fácil para o Brasil, acreditava na vitória e bem expressiva: "Vai ser 3x0. Confiança de que vai dar certo sempre!", disse.

A cada momento que a bola não entrava, os torcedores em Belém ficavam mais apreensivos (Igor Mota / O Liberal)

Independente de tudo, há quem ainda sonhe com uma goleada — que já caberia para pênaltis —, como o arte-educador e capoeirista Luiz Nunes, o "Mestre Larica" do Jurunas. "Vai ser é 5x1, tem que terminar assim, de goleada! Vai dar Brasil e a gente só vai precisar mesmo é ver quem vai ser nosso adversário na semifinal mesmo!", disse bem animado.