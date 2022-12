Copa do Mundo 2022: Entenda porque o nome dos Croatas terminam em 'ić'

Nesta sexta-feira (09), a próxima adversária da Seleção Brasileira, a Croácia, entra em campo tentando repetir os ótimos resultados da última Copa do Mundo. Além do elogiado trabalho em grupo, uma curiosidade tem chamado a atenção do público: os nomes dos jogadores.

Dos 11 atletas em campo na partida contra o Japão pelas oitavas de final, sete tem os nomes que terminam com ''IC'', são eles: Livakovic; Juranovic, Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric e Perisic. Também entram em campo Livaja, Lovren, Gvardiol e Sosa. A pronúncia é "itch" e tem uma origem histórica que vai além do território croata.

Por que os nomes dos jogadores terminam com ''IC''?

A terminação "ić" ocorre nos sobrenomes dos jogadores e as duas letras juntas significam "filho de". Este sufixo é antigo e de origem europeia, usado para as pessoas serem identificadas como "filho de fulano". Ou seja, Luka Modric, o principal jogador da equipe, significa ''filho do Luka''.

Quais países da Copa do Mundo de 2022 tem jogadores com ‘ic’ no nome?

Não são apenas os jogadores da Croácia que têm essa curiosidade no nome. Há outros países com o ‘ic’ comum entre os atletas. São eles:

Sérvia

Bósnia e Herzegovina

Macedônia

Eslovênia

Montenegro

Kosovo

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)