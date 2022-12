Croácia bate Japão nos pênaltis e se classifica às quartas da Copa do Mundo 2022

Foi no sufoco, mas a Croácia venceu o Japão nos pênaltis e se classificou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Depois de um empate de 1 a 1 no tempo normal, a equipe do leste europeu bateu os japoneses nos pênaltis. O grande herói da classificação foi o goleiro Livakovic, que pegou três penalidades.

Com o resultado, a Croácia vai enfrentar o vencedor da partida entre Brasil e Coreia do Sul, que duelam no estádio 974, às 16h. O confronto pelas quartas de final ocorre na sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação.

Primeiro tempo

Aos poucos o Japão foi mudando o cenário do jogo. A equipe japonesa conseguiu dar mais velocidade ao jogo e passou a ter as melhores chances. O time asiático organizou as ações e forçou a Croácia a errar. O jogador Kamada recebeu na área, driblou a marcação e na hora de finalizar, mandou para fora.

Já na reta final do primeiro tempo, o Japão conseguiu abrir o placar. A bola foi cruzada da direita, desviada na segunda trave e Maeda entrou livre, na pequena área, para abrir o placar. Japão 1 a 0, aos 42 minutos. O gol passou pela revisão do VAR, mas foi confirmado pela arbitragem.

Segundo tempo

Ao contrário da primeira etapa, a Croácia voltou melhor do intervalo. O time europeu passou a rondar mais a área adversária, sobretudo em jogadas pelas laterais. Em uma delas, Kramaric fez um cruzamento na medida para Perisic, que empatou o jogo, aos 10 minutos.

Depois do gol, a Croácia partiu para o ataque e deu indícios que buscaria a virada. Aos 17 minutos, Modric acertou belo chute de fora da área, mas que foi bem defendido pelo goleiro japonês Gonda. No entanto, após alguns minutos de pressão europeia, os asiáticos começaram a controlar o jogo. Nos minutos finais, os Samurais Azuis preferiram tocar a bola, sem muita objetividade, com o objetivo de gastar tempo e levar a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

A prorrogação foi de poucas emoções. Com ambas as equipes muito desgastadas, houve poucas chances claras de gol nos 30 minutos minutos adicionais. Apesar disso, foi o Japão que quase marcou um gol. Aos 14 minutos, Mitoma arriscou fora da área e exigiu bela defesa de Livakovic. Com o empate persistindo no placar, a decisão da vaga na próxima fase foi definida nos pênaltis.

Pênaltis

Na disputa de penalidades, o Japão começou perdendo as duas primeiras cobranças, com Minamino e Mitoma, defendidas por Livakovic. Por outro lado, Vlasic e Brosovic marcaram para os croatas. Na terceira rodada de cobranças, Asano marcou para os japoneses, enquanto Livaja chutou na trave. Na quarta rodada, Likakovic pegou a cobrança de Yoshida, enquanto Pasalic marcou e levou a equipe do leste europeu às quartas de final.