Copa do Mundo 2022: Por que o uniforme da Croácia é xadrez? Conheça a história da seleção

O uniforme da Croácia, xadrez em vermelho e branco, é um dos que chamam atenção entre as seleções que disputam a Copa do Mundo 2022. Na camisa do time liderado por Luka Modric, sempre são encontrados detalhes ou o acessório por inteiro apresentando uma estampa de xadrez. O design do manto desta seleção, parte da identidade do país, também estampa o brasão central da bandeira croata e sua origem está ligada à uma lenda do século XIX.

A bandeira da Croácia, nas cores vermelho, branco e azul, foi instituída no ano de 1991, após o país proclamar sua independência da Iugoslávia. Os tons encontrados são uma homenagem ao movimento pan-eslavista, criado no século XIX, com o intuito de unir os povos eslavos ao redor da Europa.

Qual a origem do uniforme em xadrez?

A versão mais conhecida da origem do uniforme está ligada à história de Stephen Drzislav, antigo rei croata. No passado, o monarca teria sido capturado por inimigos originários de Veneza, na Itália. Para se livrar da prisão, segundo a versão, o rei desafiou Pietro Orseolo 2º, que governava Veneza na época, para uma partida de xadrez.

Na aposta, ficou acordado que o vencedor do duelo controlaria a Dalmácia, região croata. Em três partidas, Drzislav saiu vitorioso, conquistou sua liberdade e passou a adotar o xadrez, ou sahovnica, como seu brasão de armas e na bandeira do país.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)