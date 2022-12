Copa do Mundo 2022: Bélgica empata com Croácia sem gols e dá adeus à competição; veja mais

Uma das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo disse adeus ao Catar. Sem forças para superar a Croácia, a seleção Belga sucumbiu diante da expectativa e acabou eliminada, ao empatar em 0 a 0, no estádio Ahmad Bin Ali, terminando a primeira fase na terceira posição, atrás de Marrocos e Croácia.

O primeiro tempo da partida teve um início movimentado. As duas seleções entraram em campo dispostas, principalmente a Bélgica, que vem de uma derrota por 2 a 0 para Marrocos, enquanto os croatas venceram o Canadá por 4 a 1 e por pouco não abrem o placar de pênalti, mas a arbitragem anulou o lance.

Aos 12, De Bruyne arrancou da defesa e lançou Dries Mertens pela esquerda da grande área, mas o chute passou por cima da trave. A resposta croata veio dois minutos depois. Modric cobra falta na área, a zaga belga faz o primeiro corte e na sequência, Carrasco derruba Kramaric na área. O árbitro assinou a penalidade e o VAR anulou, cortando as esperanças de Modric, que aguardava a cobrança.

Depois de algumas tentativas, o primeiro tempo terminou sem gols e os dois times voltaram para os 45 minutos finais para o tudo ou nada. Aos 14, a melhor chance de toda a partida quase põe os belgas na frente. De Bruyne acha Carrasco na área, tira um zagueiro e é travado por Juranovic. Na sobra, Lukaku corta e arrisca, mas o chute vai na trave.

O lá e cá permaneceu por boa parte do segundo tempo. Em resposta, Modric invadiu a área e completou o cruzamento de Petkovic, forçando o goleiro Courtois a fazer uma grande defesa. Com dificuldades de chegar na área croata, a Bélgica pressionou bastante nas bolas alçadas na área, mas a forte defesa da Croácia se segurou o quanto pôde, até que o árbitro determinou o fim da partida e a classificação da Croácia em segundo na chave, com cinco pontos, enquanto a Bélgica se despede de forma melancólica.