Copa do Mundo 2022: Após 44 anos, México volta a cair na fase de grupos do Mundial

O México bem que lutou, até venceu a Arábia Saudita, nesta quarta-feira (30), mas não evitou a eliminação na Copa do Mundo 2022. O resultado de 2 a 1 não foi suficiente para os mexicanos, que caíram na fase de grupos do Mundial pela primeira vez após 44 anos. Argentina e Polônia foram as seleções que avançaram às oitavas de final do torneio do Catar.

VEJA MAIS

O México não caia nesta fase inicial desde 1978, em uma Copa sediada pela própria Argentina. As três derrotas em três jogos na primeira fase eliminaram os Aztecas do torneio. Neste período, o México apenas não disputou os Mundiais de 1982, na Espanha, e 1990, na Itália.

A eliminação do México no torneio deste ano foi definida no sado de gol. Polônia e México terminaram com quatro pontos, mas no saldo os mexicanos ficaram com um gol negativo, contra zero dos poloneses.