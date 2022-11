Copa do Mundo 2022: México vence a Arábia Saudita, mas ambos são eliminadas no grupo C

O México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (30), no Estádio Lusail. Com o resultado, ambas as equipes foram eliminadas na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Henry Martín e Luis Chávez marcaram para os mexicanos e Salem Al-Dawsari fez para os Falcões Arábes. O México foi eliminado por causa do saldo de gols.

Os gols

Os gols só saíram no segundo tempo. Aos dois, após escanteio desviado na primeira trave, o atacante Henry Martín se esticou, desviou a bola e colocou para dentro do gol. O tento foi o primeiro do México na Copa do Mundo de 2022.

Ao seis minutos, Luis Chávez cobrou falta no ângulo esquerdo do goleiro saudita. Golaço, de longe, com a bola fazendo uma linda curva até balançar a rede. Os 49, Salem Al-Dawsari após tabelinha no ataque saudita.

Oitavas

Com o fim do grupo C, Argentina pega a Austrália no sábado (3), às 16h, no Ahmad Bin Ali. Polônia encara a França no domingo (4), às 12h, no Estádio Al Thumama, nas oitavas de final.