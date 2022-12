Copa do Mundo: Japão e Espanha decidem vagas e primeiro lugar do grupo E

Pela decisão das vagas do grupo E da Copa do Mundo, Japão e Espanha se enfrentam na tarde desta quinta-feira (1°), a partir das 16h, no Estádio Internacional Khalifa, em Al Rayyan. Além da classificação, a partida também pode definir quem será o líder da chave.

Japão

O Japão tenta se recuperar de um balde de água fria. Após a vitória sobre a Alemanha, a maior dos asiáticos na história das Copas, a equipe foi derrotada no segundo jogo, pela Costa Rica. Ainda assim, um empate pode classificar a Seleção, que dependerá do resultado dos costarriquenhos contra os alemães.

Os Samurais podem ter dois desfalques entre os titulares. O volante Watar Endo e o lateral-direito Hiroki Saka ficaram de fora do último treino e são dúvidas. Endo tem dores no joelho direito e Saka sentiu um desconforto na coxa esquerda. Por outro lado, o zagueiro Takehiro Tomiyasu já treinou, após se recuperar de um desconforto muscular e deve jogar.

Espanha

Já a Espanha vive um clima positivo. Apesar do empate na última rodada, contra a Alemanha, o desempenho espanhol foi alvo de elogios. Até aqui, a torcida e imprensa locais falam em superação de expectativas. Ainda assim, fica o gosto agridoce, já que a equipe poderia ter deixado os alemães a um passo da eliminação.

Para a Espanha, basta um empate para avançar às oitavas de final. Caso fique em primeiro, o chaveamente pode colocar o time para enfrentar o Brasil nas quartas, se ambas se classificarem na fase anterior. A Espanha deve ir com força máxima, já que não tem a vaga garantida.

Ficha técnica

Japão x Espanha

3ª rodada do grupo E da Copa do Mundo 2022

Data: 1°/12/2022 (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Estádio Internacional Khalifa, Al Rayyan

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistentes: Zakhele Siwela (África do Sul) e Souru Phatsoane (Lesoto)

Quarto árbitro: Salima Mukansanga (Ruanda)

VAR: Fernando Guerrero (México)

Japão: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Morita; Doan, Kamada, Kubo; Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Espanha: Simon; Carvajal, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Olmo. Técnico: Luis Enrique.