Copa do Mundo 2022: Contra o eliminado Canadá, Marrocos pode fazer história; saiba mais

O grupo F da Copa do Mundo terá sua definição nesta quinta-feira (1°), com os jogos da terceira e última rodada. Canadá x Marrocos se enfrentam às 12h, no Estádio Al Thumama, no Catar, e Marrocos busca a classificação para as oitavas de finais do Mundial.

A Seleção Marroquina terá pela frente o Canadá já eliminado e atual lanterninha do grupo sem nenhum ponto conquistado. Segundo colocada no grupo e invicta no Mundial, com quatro pontos conquistados, a Seleção de Marrocos precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase. Um empate também pode garantir a seleção africana nas oitavas, desde que a Bélgica não vença a Croácia no outro jogo da chave. Caso Marrocos passe de fase, será a primeira vez na história em que a seleção avança na competição.

O Canadá, por sua vez, perdeu as duas partidas que disputou no Mundial e tenta se despedir de forma digna da competição. A Seleção Canadense busca entrar para a história do país, já que o Canadá nunca venceu uma partida na Copa do Mundo.

Apesar de já estar eliminada, a equipe vem acumulando experiência, já que vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Daqui menos de quatro anos, o país sediará o Mundial ao lado dos Estado Unidos e do México. Vários dos jovens jogadores que estão nesta Copa poderão estar no torneio de daqui quatro anos. Nada melhor que chegar sem a responsabilidade de vencer o primeiro jogo somente na próxima competição.

Ficha técnica

Canadá x Marrocos

3ª rodada do grupo F da Copa do Mundo

Data: 01/12/2022 (quinta-feira)

Local: Estádio Al Thumama

Horário: 12h

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

Quarto árbitro: István Kovács (Romênia)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

Canadá: St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies, David. Técnico: John Herdman.

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Técnico: Walid Regragui.