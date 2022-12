Copa do Mundo 2022: Messi elogia Seleção Brasileira e diz: ‘Segue sendo uma das grandes favoritas’

O craque da Seleção da Argentina, Lionel Messi, tem acompanhado os jogos da Copa do Mundo do Catar nas horas vagas. De olho nas partidas, o argentino elogiou a Seleção Brasileira e disse que o Brasil continua sendo uma das favoritas ao título, mesmo com a derrota para Camarões na última rodada da fase de grupos.

“Claro que estamos vendo todo o Mundial. Pelo menos as partidas que podemos, claro. Como dissemos desde o início, o Brasil está jogando bem, apesar da derrota que teve contra Camarões, e segue sendo uma das grandes favoritas”, opinou Messi em entrevista ao jornal "Olé".

Além da Seleção Brasileira, o camisa 10 argentino também elogiou outras equipes, como França e Espanha.

“A França também está entre as favoritas, a Espanha, apesar de ter passado como passou. [Eles] jogam muito bem, controlam a posse de bola durante muito tempo de jogo”, analisou o jogador.

Messi ainda falou sobre a queda da Alemanha na fase de grupos. O jogador disse que ficou surpreso com a situação dos alemães e que isso mostra como a Copa do Mundo é muito difícil.

“Fiquei surpreso, porque a Alemanha tem muitos jogadores importantes, uma seleção jovem. Alemanha está sempre entre as melhores, então surpreende que fique fora na fase de grupos em outro Mundial. Isso mostra o quando a Copa é difícil, o quanto tudo está igualado e que não importa o nome da seleção, mas sim o que acontece dentro do campo”, concluiu Lionel Messi.

Agenda

Depois de ter começado a Copa perdendo para a Arábia Saudita, a Argentina se recuperou e avançou para as oitavas. Contra a Austrália, os argentinos fizeram 2 a 1 e estão nas quartas de finais. Na próxima sexta-feira (9), a Seleção de Messi encara a Holanda em busca de uma vaga na semifinal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)