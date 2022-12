Com tensão no final, Argentina vence Austrália e se classifica às quartas da Copa do Mundo de 2022

Foi de forma mais tensa do que se imaginava, mas a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 neste sábado (3), no estádio Ahmed Bin Ali, no Catar. Capitão e camisa 10 da Albiceleste, Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda parte do jogo, Julian Alvarez ampliou e Goodwin diminuiu para os Socceroos.

Com o resultado, a Argentina avança na Copa do Mundo para enfrentar a Holanda, pelas quartas de final do torneio. A partida está marcada para ocorrer na próxima sexta-feira (9), às 16h, no estádio Lusail, no Catar.

(Esta matéria está sendo atualizada)