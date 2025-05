Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/05) pelo Brasileirão

Grêmio x Santos disputam hoje, domingo (04/05), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos é o vice-lanterna do Brasileirão com 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Grêmio está em 18° lugar e acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 11 gols sofridos.

Grêmio x Santos: prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann, Marlon; Villasanti, Dodi, Edenilson; Cristaldo, Cristian Oliveira, Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Santos: Gabriel Brazão; Luiz Fellipe, Gil, Zé Ivaldo, Escobar; Camacho, Pituca, João Schmit, Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme, Tiquinho. Técnico: Cléber Xavier.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 16h