Copa do Mundo 2022: Holanda vence Estados Unidos e garante primeira vaga nas quartas de final

A Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Mundo 2022, no Catar. A partida foi realizada no Estádio Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Dumfries, Blind e Memphis Depay marcaram para os holandeses, Wright descontou para os norte-americanos. A seleção europeia aguarda Argentina ou Austrália na terceira fase do Mundial, as quartas de final. A partida será na próxima sexta-feira (9), no Estádio Lusail, às 16h.

O confronto teve o comando do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Boschilia e Bruno Raphael Pires, além do quarto árbitro Andrés Matonte, do Uruguai.

Holanda x Estados Unidos oitavas Copa do Mundo 2022 Catar Comemoração do gol de Memphis Depay, da Holanda LUCA BRUNO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Matt Turner, do Estados Unidos, lamenta o gol de Memphis Depay HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Denzel Dumfries, da Holanda ASHLEY LANDIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O zagueiro holandês nº 22 Denzel Dumfries comemora com o meio Koopmeiners e o defensor Timber depois de marcar o terceiro gol de sua equipe Anne-Christine POUJOULAT / AFP Holanda é a primeira seleção garantida nas quartas de final da Copa do Catar MARTIN MEISSNER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O jogo

Em campo, a Holanda não demorou para demonstrar superioridade. Apesar do susto tomado com a finalização de Pulisic logo no segundo minuto de jogo, forçando grande defesa de Noppert, a Laranja Mecânica deminou os estadunidenses na maior parte do confronto. Tanto que Memphis Depay abriu o placar pouco depois, aos 9. Ele aproveitou cruzamento na medida de Dumfries para desviar de primeira e estufar as redes.

A Holanda foi perdendo espaço no campo e viu os Estados Unidos buscar o empate, porém os americanos tinham dificuldades de finalização. Mesmo com apenas 30% de posse, conseguiu ampliar ainda no primeiro tempo em jogada muito parecida. Dumfries mais uma vez chegou bem à linha de fundo para cruzar, para desta vez Daley Blind finalizar: 2 a 0.

EUA desconta

Na volta do intervalo, o despenho a equipe estadunidense melhorou. Foram seis finalizações nos dez primeiros minutos - o dobro do alcançado na primeira etapa inteira. A equipe comandada pelo técnico Gregg Berhalter encontarava mais espaços, porém ainda pecava nas finalizações.

Depois de tanto insistir, os americanos enfim conseguiram descontar com Wright. aos 30 da etapa final. Ele conseguiu desviar o cruzamento de Pulisic e, mesmo que quase sem querer, encobriu o gigante Noppert, goleiro holandês de 2,03m de altura. O gol deu mais emoção à partida.

Holanda mata o jogo

Mas a alegria estadunidense durou pouco. Apenas cinco minutos depois Dumfries, o nome do jogo, deixou o seu. Depois das assistências para os gols de Memphis e Blind, o próprio lateral-direito finalizou depois de cruzamento da esquerda de Blind. Alívio para a equipe laranja, que diminiu a pressão do jogo: 3 a 1.

O gol foi um banho de água fria nos Estados Unidos. Já de forma desorganizada, o time partiu para o "tudo ou nada" nos minutos finais, porém não conseguiu mais mexer no placar.