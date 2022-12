Copa do Mundo 2022: goleiro da Polônia revela aposta de 100 euros com Messi sobre pênalti marcado

Mesmo derrotada em campo, a Polônia deixou o gramado do estádio 974 classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A queda diante da Argentina, no entanto, teve um ponto positivo e aclamado, que atende pelo nome de Szczesny, o goleiro que defendeu um pênalti cobrado por ninguém menos que Lionel Messi.

A façanha rendeu a ele diversas menções nos portais esportivos do mundo todo. O que ninguém sabia, no entanto, é que o lance em questão foi alvo de uma aposta entre os dois, não necessariamente sobre gol ou defesa, mas sim se o lance seria marcado pela arbitragem.

“Falei com ele antes do pênalti que apostaria 100 euros que o árbitro não daria o pênalti. Então, perdi a aposta para Messi. Nem sei se isso é permitido em uma Copa do Mundo, provavelmente serei banido, não me importa”, brincou o goleiro polonês Szczesny.

Quando questionado se pagaria a aposta, já que houve a marcação e a cobrança, Szczesny declarou publicamente o "cano" no astro do PSG. “Não vou pagar, acho que ele não liga para 100 euros”, completou.

A penalidade defendida não livrou a Polônia da derrota por 2 a 0. Ainda sim, o time se classificou em segundo e agora encara a França na fase seguinte da competição.