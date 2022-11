Em busca da classificação, Argentina encara a Polônia pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2022

Depois de uma vitória heróica sobre o México no último final de semana, a Argentina volta a campo nesta quarta-feira (30) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Às 16h, no estádio 974, a Albiceleste encara a Polônia e precisa vencer para avançar no Mundial.

A Argentina entra em campo precisando vencer para não depender de qualquer outro resultado. Os hermanos não possuem problemas no elenco para o duelo, e Messi deve ter novamente a companhia e Di María e Lautaro Martínez no campo de ataque.

Do outro lado, líder da chave com quatro pontos conquistados, a Polônia sabe que garante vaga nas oitavas de final com um empate, mas promete lutar pela vitória para encerrar a primeira fase na ponta da tabela. Os poloneses não possuem desfalques confirmados e sua maior estrela, Lewandowski, está confirmada.

Histórico

Argentina e Polônia jogaram 11 partidas e a Albiceleste possui um retrospecto positivo diante dos europeus. São seis vitórias para os sul-americanos contra apenas três derrotas. Em confrontos por Copa do Mundo, as equipes se enfrentaram duas vezes. A Polônia venceu em 1974, enquanto os hermanos deram o troco em 1978.

Ficha técnica

Polônia x Argentina

3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2022

Data: 30.11.2022

Horário: 16h

Local: Estádio 974

Polônia: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Lisando Martínez e Acuña; Guido Rodríguez (Enzo Fernández), De Paul e Mac Allister; Di María, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.