Argentina amassa a Polônia, garante liderança do Grupo C e vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2022

A Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 nesta quarta-feira (30), no estádio 974, e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Com gols de Julian Alvarez e MacAlister, os argentinos sufocaram os poloneses durante os 90 minutos e contaram com uma ajudinha do México, que venceu a Arábia Saudita, para terminar em primeiro lugar do Grupo D e evitar um duelo precoce com a França na fase seguinte.

Além dos gols, outro grande momento da partida foi o pênalti desperdiçado no primeiro tempo. O jogador dividiu uma bola área com o goleiro Szczęsny e levou a pior. No entanto, na cobrança da penalidade, o arqueiro polonês creceu pra cima do atacante do PSG e evitou o que seria o primeiro gol argentino.

Com o resultado, a Albiceleste encara a Austrália nas oitavas de final. A partida ocorre às 16h (de Brasília) do sábado (3), no estádio Ahmad Bin Ali. Já a Polônia, vice-líder do Grupo C e também classificada, encara a França, às 12h (de Brasília) do domingo (4), no estádio Al Thumama.

Primeiro tempo

Na primeira etapa, a Argentina dominou as ações do jogo e pressionou a Polônia do início ao fim. Lionel Messi e Julián Álvarez foram os grandes destaques da Albiceleste, mas o melhor atleta nos primeiros 45 minutos foi o goleiro Szczęsny, que fez sete defesas antes do intervalo. A intervenção mais importante aconteceu em uma cobrança de um pênalti marcado com o auxílio do VAR.

Segundo tempo

Logo após a volta do intervalo, Mac Allister recebeu cruzamento rasteiro de Molina e finalizou de primeira para abrir o placar e aliviar a tensão dos argentinos presentes no Estádio 974. Apesar das mexidas na equipe, a Polônia seguiu tomando sufoco da equipe de Lionel Scaloni. E apesar da partida abaixo da média de Messi, a Argentina chegou ao segundo gol em jogada do River Plate: Enzo Fernández encontrou Julián Álvarez na área e o atacante colocou a bola no ângulo para marcar um golaço aos 22 minutos.