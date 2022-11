Copa do Mundo 2022: Brasil foi campeão nas edições que Argentina foi eliminada na fase de grupos

A Argentina disputa hoje, 30 de novembro, a sua permanência na Copa do Mundo de 2022 em partida contra a Polônia, na última rodada da fase de grupos do Mundial. A albiceleste precisa vencer para garantir a vaga nas oitavas de final, ou empatar e ficar de olho na partida entre Arábia Saudita e México, que acontece neste mesmo dia, no mesmo horário.

Brasil foi campeão em todas as edições que a Argentina foi eliminada precocemente

Nas três edições que os argentinos foram eliminados na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção brasileira foi campeã. A eliminação precoce ocorreu nos anos de 1958, 1962 e em 2002, que representaram o primeiro, segundo e último título do Brasil no Mundial.

1958

Em 1958, a Argentina fazia parte do grupo 1, com Irlanda do Norte, Alemanha Ocidental e Tchecoslováquia. A seleção venceu uma partida, contra a Irlanda do Norte, mas acabou eliminada após ser derrotada pelas duas outras equipes.

Neste ano, a seleção brasileira passou em primeiro lugar no seu grupo, com duas vitórias e um empate. Venceu Gales nas quartas-de-final, bateu a França por 5x2 na semifinal e conquistou o título com uma vitória em cima dos suecos, donos da casa, também pelo placar de 5x2.

1962

Pela segunda edição consecutiva, a seleção argentina foi eliminada na fase de grupos, desta vez com uma vitória e um empate. A equipe disputou a vaga com Hungria, Inglaterra e Bulgária e ficou de fora pelo saldo de gols.

Em 1962, o Brasil passou pela fase de grupos também em primeiro lugar, e venceu Inglaterra e Chile para chegar à final contra a Tchecoslováquia, onde venceu por 3x1.

2002

O último tropeço dos argentinos coincide com o último título brasileiro. Em 2002, a albiceleste ficou de fora também por conta do saldo de gols, ao jogar contra Nigéria, Suécia e Inglaterra na fase de grupos.

Para levar o pentacampeonato, os brasileiros venceram Turquia, Costa Rica e China na fase de grupos, a Bélgica nas oitavas-de-final, Inglaterra nas quartas-de-final, Turquia na semifinal e a Alemanha na final, pelo placar de 2x0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

Seleção brasileira já classificada e argentinos temendo a eliminação

A seleção brasileira se classificou para as oitavas-de-final antecipadamente, após vencer a Suíça na última segunda-feira (28), pelo placar de 1x0. Os brasileiros acumularam seis pontos e não podem ser eliminados por nenhuma outra seleção do grupo. Já os argentinos devem vencer a Polônia para garantir a classificação, ou empatar e torcer por um resultado favorável na partida entre Arábia Saudita e México.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)