Copa do Mundo 2022: Pelo grupo da Argentina, Arábia Saudita e México fazem mata-mata antecipado

A Copa do Mundo do Catar tem mais jogos decisivos nesta quarta-feira (30). A partir das 16h, Arábia Saudita e México disputam uma das vagas do grupo C para as oitavas de final, no Estádio Lusail. Os Falcões Árabes são o terceiro com três pontos, enquanto os Aztecas têm um, e estão na lanterna. Ambos dependem de tropeços de Polônia ou Argentina para avançar.

Arábia Saudita

Os Falcões Verdes podem se classificar pela primeira segunda vez na história para o mata-mata do Mundial. A primeira e única vez que isso aconteceu foi em 1994, no EUA, logo na estreia do time em Copas. A expectativa para o duelo é tão grande que o técnico, Hervé Renard, colocou o jogo como o maior de sua carreira.

"Essa terceira partida é a mais importante da minha carreira. São jogos que não se podem perder, vai te deixar arrependido por toda a vida. A verdade é que temos que nos manter positivos, teremos pela frente um rival de altíssima qualidade. A nível hierárquico, estão em um nível alto, sabemos quais são seus resultados, mas temos tido determinação, temos sido humildes", afirmou o treinador.

México

Após empatar com a Polônia e perder para a Argentina, a Seleção Mexicana chega para a partida pressionada pelo desempenho abaixo até aqui. A equipe está há 384 minutos sem fazer um gol e, caso passe em branco novamente, será a primeira vez que o México terminará uma Copa sem marcar.

"Será necessário lutar arduamente para classificar. O México tem muita experiência em Mundiais, tem uma história maior que a Arábia Saudita. Temos uma boa geração e queremos estar à altura dos nossos torcedores. Queremos escrever a história, porque senão todos se esquecerão da gente", disse o técnico do México, Tata Martino.

Ficha técnica

Arábia Saudita x México

3ª rodada do grupo D

Data: 30/11/2022

Horário: 16h

Local: Estádio Lusail

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e Simon Bennett (Inglaterra)

Quarto árbitro: István Kovács (Romênia)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

Arábia Saudita: Alowais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Ghannam; Kanno; Al-Buraikan, Al-Hassan, Al-Najei, Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Hervé Renard.

México: Ochoa; Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo; Herrera, Guardado, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega. Técnico: Tata Martino.