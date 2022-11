Técnico da Argentina deixa Lautaro Martinez fora de jogo decisivo na Copa do Mundo de 2022

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez mais mudanças na equipe titular que vai enfrentar a Polônia, às 16h (de Brasília), no estádio 974, pela Copa do Mundo de 2022. Ao todo, o treinador promoveu quatro alterações, em relação ao time que derrotou o México no último sábado (26). A mais surpreendente delas será a saída de Lautaro Martinez, dupla de Messi no ataque.

Para o lugar do atacante da Inter de Milão, Scaloni vai promover a entrada de Julian Alvarez, do Manchester City. As outras saídas são Montiel, Lisandro Martínez e Guido Rodríguez, que deram lugar a Molina, Cuti Romero e Enzo Fernandez.

Dessa forma a Argentina entrará em campo com: Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi, Álvarez e Di Maria.

A Albiceleste precisa vencer a Polônia para se classificar à próxima fase da Copa do Mundo sem depender de outros resultados. Em caso de empate, os hermanos precisam torcer por um tropeço da Arábia Saudita diante do México. Uma derrota, tiraria os argentinos da Copa.