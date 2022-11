Memes, zoeira e apostas em Lewandowski, brasileiros 'secam' Argentina na Copa contra a Polônia

A quarta-feira (30) será de fortes emoções. A última rodada do grupo C da Copa do Mundo, colocará frente a frente Polônia e Argentina, decidindo uma das vagas nas oitavas de final do Mundial. O confronto reserva um duelo especial, entre Lewandowski e Messi e isso gerou muitas interações no Twitter. Os brasileiros que torcem contra a Argentina, acabaram “se unindo” ao jogador polonês.

O nome de Lewandowski esteve no Trending Topics, que lista os assuntos mais comentados da rede social. Memes do jogador polonês também foram a tônica desta quarta-feira, em que pode ser marcada pela eliminação precoce dos argentinos.

Para a Seleção Argentina passar para as oitavas, basta uma vitória contra a Polônia e avança sem depender de outros resultados. Caso ocorra um empate, a Argentina precisará torcer para que a Arábia Saudita vença o México ou então que o México vença por goleada. Já se perder a Albiceleste estará eliminada do Mundial do Catar.