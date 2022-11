Copa do Mundo 2022: técnico da Arábia Saudita dá bronca antes de virada sobre Argentina; vídeo

A vitória surpreendente da Arábia Saudita sobre a Argentina na última terça-feira (22), na Copa do Mundo 2022, parece ter tido um tempero especial do técnico saudita Hervé Renard. Um vídeo, divulgado pela própria seleção saudita, mostra o treinador da equipe dando uma bronca nos jogadores. O motivo era a forma como os atletas dos Falcões Árabes marcaram Messi, craque argentino.

VEJA MAIS

"Pressão não significa você ir lá em cima. Messi no meio do campo com a bola e vocês (faz gesto com mãos para cima) quietos esperando na defesa. Peguem seus celulares e façam uma foto com ele, se quiserem – completou", gritou Hervé Renard.

No mesmo discurso, Hervé Renard pergunta se os seus jogadores não sentem que podem vencer o confronto.

"Não sentem nada? Não sentem que podemos virar? Não sentem? Estão jogando relaxados. Vamos, garotos, vamos. Isso é Copa do Mundo. Deem tudo", completou o treinador.

Depois do intervalo, a seleção da Arábia voltou com outra postura e surpreendeu Messi. Com dois gols, os árabes viraram o jogo e protagonizaram um dos momentos mais emblemáticos deste Mundial até aqui.

A Arábia volta a campo no próximo sábado, às 10h, diante da Polônia, e pode garantir vaga nas oitavas de final caso vença. A seleção não consegue tal feito desde a Copa do Mundo de 1994.