Após derrota da Argentina, Paysandu brinca nas redes sociais com foto de Brey, o 'Árabe da Curuzu'

O Paysandu brincou com a derrota da Argentina, de virada, por 2 a 1, para a Seleção da Arábia Saudita, pela Copa do Mundo no Catar. O Papão soltou uma foto do lateral-esquerdo Patrick Brey, que é conhecido como “Árabe da Curuzu”.

A primeira “zebra” da Copa do Mundo veio com Messi em campo e o Papão não deixou passar a oportunidade brincar com a situação, e postou a foto de Patrick Brey com um emotion sorrindo e a bandeira da Arábia Saudita. Os torcedores do Paysandu brincaram com postagem e mais de 100 compartilharam a publicação.

Patrick Brey, de 25 anos, está no Paysandu desde o início da temporada. O jogador pertence ao Triestina, da Itália e realizou 41 jogos pelo Papão e marcou dois gols.