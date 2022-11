Papão divulga bastidores título da Copa Verde e volante diz: 'Aqui é Paysandu. Respeita'; vídeo

O departamento de comunicação do Paysandu divulgou nas redes sociais do clube, os bastidores do tricampeonato da Copa Verde, conquistado no último sábado (19), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), diante do Vila Nova-GO, nas cobranças de pênaltis.

Assista aos bastidores do título do Papão

Nervosismo, palavras de incentivo, gol no último minuto, festa e agradecimento. O Papão conquistou o título da Copa Verde 2022, o terceiro na sua galeria e teve como destaque o volante João Vieira, autor do gol de empate, em cobrança de falta, no último minuto da partida e que levou a decisão para as penalidades.

Após Patrick Brey ter cobrado o pênalti decisivo, os jogadores fizeram a festa no Serra Dourada. João Vieira foi abraçado pelos jogadores José Aldo e Kauê, além de membros da comissão técnica e gritou: “Aqui é Paysandu. Respeita”, esbravejou.