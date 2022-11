Com moral! CBF cita tricampeonato da Copa Verde e parabeniza o Paysandu nas redes sociais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma foto dos jogadores do Paysandu, no momento de levantar a taça do tricampeonato da Copa Verde, em Goiânia (GO), após o Papão vencer o Vila Nova-GO nos pênaltis e garantido o tricampeonato do torneio. A instituição que comanda o futebol nacional parabenizou o Papão pela conquista da competição regional.

Na mensagem publicada pela CBF no Instagram, foi citada a conquista do tricampeonato e o gol de João Vieira, no último minuto, que levou a decisão da Copa Verde, contra o Vila Nova, para as penalidades. No final, a CBf parabenizou o Papão pelo triunfo.

“Tricampeão! Com direito a empate nos últimos minutos, o Paysandu conquistou a Copa Verde pela terceira vez em sua história! No tempo regulamentar, o Papão chegou à igualdade no placar com João Vieira, em cobrança de falta. Nas penalidades, Patrick Brey cobrou o decisivo e garantiu o troféu para o clube paraense. Parabéns, Paysandu!”, publicou.

Com o título da Copa Verde de 2022, o Paysandu conquistou o direito de entrar somente na terceira fase da Copa do Brasil de 2023, além de ter uma cota de aproximadamente R$ 2 milhões (valor desse ano). O Papão também tornou-se o maior campeão da competição regional com três conquistas, ultrapassando o Cuiabá-MT que possui dois títulos.