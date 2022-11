Paysandu renova com dois jogadores para 2023, afirma Ettinger

O Paysandu chegou em Belém no início da tarde deste domingo (20), no Aeroporto Internacional de Belém, com direito à festa da torcida bicolor. O clube exibiu a taça da Copa Verde, conquistada na noite de sábado (19), contra o Vila Nova, em Goiânia (GO).

A equipe de O Liberal se fez presente no desembarque do Papão e conversou com o presidente Maurício Ettinger, que confirmou que o clube busca renovar com praticamente um time. Além disso, o mandatário confirmou a continuidade do próprio João Vieira e do também volante Mikael.

"Estamos conversando com a maioria do elenco para tentar renovar. Esta semana vamos anunciar quem vai renovar e as novas contratações. Estamos fazendo [a renovação] de 10 ou 11 jogadores, que devem continuar deste elenco. Já está tudo certo [quanto à continuidade de Mikael e João Vieira]", afirmou Ettinger.

O Paysandu faz uma pausa antes da pré-temporada para 2023. O Papão volta a campo na estreia no Campeonato Paraense contra o Bragantino, no fim de semana dos dias 21 e 22 de janeiro.